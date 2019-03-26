2019-03-26T15:19:19+03:00
Звезды

В Пскове пройдет перенесенная выставка лучших фотографов Франции

Выставка будет работать в «Простории» с 13 апреля по 13 мая, хотя должна была начаться 1 марта
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове перед зрителями предстанут 50 снимков французских фотохудожников. Фото: Serge Nerini.В Пскове перед зрителями предстанут 50 снимков французских фотохудожников. Фото: Serge Nerini.
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В Пскове с 13 апреля по 13 мая в художественной галерее Простории состоится выставка лучших французских фотографов. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» организатор выставки Игорь Соловьев, посетители увидят работы 50-ти профессиональных фотографов с Юго-Востока Франции.

Будут представлены лучшие фотографии признанных мастеров в следующих категориях: художественная и обнаженная натура, уличная фотография, снимки животных, природные пейзажи, архитектура, а также снимки заброшенных зданий и промзон. По словам организаторов, это первое подобное мероприятие в истории нашего региона.

С выставки есть возможность уйти с одним из произведений французских фотографов. Их можно будет приобрести.

КСТАТИ

Выставка должна была открыться еще в начале марта, однако вмешалась воля случая – снимки не смогли вовремя пройти российскую таможню. Из-за этого организаторы решили перенести открытие выставки на апрель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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