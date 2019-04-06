2019-04-06T09:13:15+03:00
Общество

Житель Пскова выиграл в лотерею около 10 млн рублей

Вложения псковича составили 40 рублей – именно столько стоил лотерейный билет
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Житель Пскова выиграл в лотерею почти 10 млн рублей.Житель Пскова выиграл в лотерею почти 10 млн рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Пскова стал сказочно богатым благодаря случаю. Он выиграл 9 млн 957 тысяч рублей в «Гослото». Купив лотерейный билет за 40 рублей, в двух полях выбрал: 5, 16, 3, 7, 15, 1. Именно эти цифры принесли ему богатый выигрыш, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе лотереи. Пять из этих чисел находились в одном поле и одно – во втором. Такую комбинацию иначе как счастливой и не назовешь.

Имя «миллионера» пока неизвестно, пскович еще не обратился за своим выигрышем и не получил деньги. Не знают пока организаторы и семейное положение героя, возраст героя. А также, на что потратит он свой суперприз.

КСТАТИ

С начала 2019 года это двадцать второй миллионер на Северо-Западе России. А в прошлом году такие богатые выигрыши, превысившие 1 млн рублей, в нашем федеральном округе получили 147 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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