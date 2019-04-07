Режиссер из Латвии выступил в Пскове с моноспектаклем
В Пскове состоялся моноспектакль актера и режиссера Айвара Пецки из Латвии. Сценической площадкой стала Псковская городская библиотека. Спектакль получил название – «Дар напрасный, дар случайный», в нем о последних днях жизни великого поэта Александра Пушкина, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в библиотеке.
В основу легли воспоминания современников поэта, его письма и стихи.
Постановка сопровождается демонстрацией репродукций известных картин, музыкой эстонского композитора Арво Пярта.
Завершился спектакль обсуждением – гости смогли поспорить на тему, что могло бы измениться в русской литературе, не погибни поэт на дуэли с Дантесом, окажись медицина начала 19 века сильнее.
СПРАВКА «КП»
Айвар Пецки работает в Резекне в театре «Йорик». Спектакль «дар напрасный, дар случайный» был подготовлен им к 220-летию поэта и был включен в международный проект «Читающие соседи».
ИСТОЧНИК KP.RU