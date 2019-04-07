2019-04-07T09:54:26+03:00
Звезды

Режиссер из Латвии выступил в Пскове с моноспектаклем

О последних трех днях жизни Александра Пушкина рассказал он зрителям
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Режиссёр театра «Йорик» из Резекне выступил в Пскове со своим моноспектаклем. Фото: Псковская городская библиотека.Режиссёр театра «Йорик» из Резекне выступил в Пскове со своим моноспектаклем. Фото: Псковская городская библиотека.
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В Пскове состоялся моноспектакль актера и режиссера Айвара Пецки из Латвии. Сценической площадкой стала Псковская городская библиотека. Спектакль получил название – «Дар напрасный, дар случайный», в нем о последних днях жизни великого поэта Александра Пушкина, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в библиотеке.

В основу легли воспоминания современников поэта, его письма и стихи.

Постановка сопровождается демонстрацией репродукций известных картин, музыкой эстонского композитора Арво Пярта.

Завершился спектакль обсуждением – гости смогли поспорить на тему, что могло бы измениться в русской литературе, не погибни поэт на дуэли с Дантесом, окажись медицина начала 19 века сильнее.

СПРАВКА «КП»

Айвар Пецки работает в Резекне в театре «Йорик». Спектакль «дар напрасный, дар случайный» был подготовлен им к 220-летию поэта и был включен в международный проект «Читающие соседи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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