В Пскове мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-07T18:27:09+03:00

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Трагедия произошла 7 апреля на проспекте Энтузиастов в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе около 16.20 сбил девочку.

Ребенок переходил дорогу вместе с мамой, сообщают очевидцы случившегося.

- Машины пропускали, стояли, а этот летел и бибикал, даже тормозить не пытался. Еще и свалить видимо хотел, - поделилась впечатлениями от увиденного Ольга Т.

По данным УМВД России, ребенок с травмами был отправлен с места происшествия в Детскую областную больницу. Медицинская помощь потребовалась и мотоциклисту, его госпитализировали в областную клиническую больницу.

- На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, - уточнили в ведомстве.

Очевидцы настаивают, что мотоциклист был не один, позади него находился пассажир без шлема. Есть предположения, что водитель был нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU