Актер Сергей Безруков приедет в Пушкинские Горы сниматься в новом фильме

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-09T16:45:19+03:00

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Киностудия Ленфильм и режиссер Игорь Угольников снимут кинофильм «Учености плоды» в Пушкинских Горах.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, фильм будет рассказывать о жизни села Михайловского во времена Великой Отечественной войны, в 1942-1943 года.

Сценарий повествует о немецком филологе фрау Шиндлер, которая прибывает в Михайловское, чтобы повысить культурный уровень у местных жителей и у оккупировавших село немцев. Она читает им лекции о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Роль филолога исполнит немецкая актриса Уте Лемпер. В Михайловском ее героиня познакомится с местным жителем Сергеем, старающимся мирно жить по соседству с захватчиками, пытаясь при этом сохранить исторические ценности родного села. Эту роль исполнит Сергей Безруков.

Стоит также отметить, что фильм будет снят по системе рибейтов, то есть съемочной группе за счет областного бюджета будет возмещена часть расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU