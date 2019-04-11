Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина специалист по микробиологии

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-11T14:05:31+03:00

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Новый руководитель Наталья Ильина, которую должны сегодня представить коллективу, является доктором биологических наук, профессором, проректором по научной работе Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.

Как узнала «Комсомольская правда-Псков», в ближайшее время Ульяновский педагогический университет также обретет нового руководителя. Ректор вуза Тамара Девяткина, в котором до недавнего времени работала Наталья Ильина, покидает свой пост в связи с достижением 65-летнего возраста. Судя по всему, в вузе намечаются и другие кадровые перестановки.

Наталья Анатольевна Ильина высшее образование по специальности «Биология. Психология» получила в 2000 году.

В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Экология», а уже через четыре года защитила докторскую по специальности «Микробиология», «Экология». Тема ее диссертации "Микробиоценоз кишечника человека при бластоцистной инвазии и воздействие Blastocystis hominis на макроорганизм".

В 2011- м ей присвоили ученое звание профессора по кафедре биологии и биоэкологии.

В 2016 году Наталья Ильина прошла «Школу ректоров 8: ректорский кадровый резерв» по образовательной программе для высшего звена руководства университетов, управленческих кадров в сфере государственного и муниципального управления, руководителей среднего и крупного бизнеса, предпринимательства, социальной и научной сферы в «СКОЛКОВО». Далее в ее списке, еще несколько курсов, пройденных на базе Московской школы управления «СКОЛКОВО».

ИСТОЧНИК KP.RU