Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина специалист по микробиологии
Новый руководитель Наталья Ильина, которую должны сегодня представить коллективу, является доктором биологических наук, профессором, проректором по научной работе Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.
Как узнала «Комсомольская правда-Псков», в ближайшее время Ульяновский педагогический университет также обретет нового руководителя. Ректор вуза Тамара Девяткина, в котором до недавнего времени работала Наталья Ильина, покидает свой пост в связи с достижением 65-летнего возраста. Судя по всему, в вузе намечаются и другие кадровые перестановки.
Наталья Анатольевна Ильина высшее образование по специальности «Биология. Психология» получила в 2000 году.
В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Экология», а уже через четыре года защитила докторскую по специальности «Микробиология», «Экология». Тема ее диссертации "Микробиоценоз кишечника человека при бластоцистной инвазии и воздействие Blastocystis hominis на макроорганизм".
В 2011- м ей присвоили ученое звание профессора по кафедре биологии и биоэкологии.
В 2016 году Наталья Ильина прошла «Школу ректоров 8: ректорский кадровый резерв» по образовательной программе для высшего звена руководства университетов, управленческих кадров в сфере государственного и муниципального управления, руководителей среднего и крупного бизнеса, предпринимательства, социальной и научной сферы в «СКОЛКОВО». Далее в ее списке, еще несколько курсов, пройденных на базе Московской школы управления «СКОЛКОВО».
ИСТОЧНИК KP.RU