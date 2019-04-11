2019-04-11T18:11:19+03:00
Общество

Сбивший в Пскове 6-летнюю девочку мотоциклист в момент ДТП был пьян

Алкогольное опьянение подтвердила медицинская экспертиза
Дмитрий Мезенцев
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Мотоциклист, из-за которого погибла 6-летняя девочка, был пьянМотоциклист, из-за которого погибла 6-летняя девочка, был пьян
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В Пскове стали известны результаты медицинской экспертизы мотоциклиста, сбившего насмерть 6-летнюю девочку на улице Энтузиастов.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, после медицинской экспертизы в образцах крови мотоциклиста обнаружено 1,3 промилле алкоголя.

Данное значение приравнивается примерно к 250-300 граммам выпитой водки, либо к двум с половиной литрам пива. В таком состоянии у водителя транспортного средства практически полностью отсутствует равновесие, затуманивается зрение, возникают трудности с речью.

В данный момент мотоциклист все еще находится в больнице. Следственные действия с ним будут продолжены, как только его состояние подозреваемого позволит ему покинуть медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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