В Псковскую область поставлены 5,5 тысяч новых контейнеров для мусора

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-16T13:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковскую область поставлены 5,5 тысяч новеньких контейнеров для мусора. Об этом 16 апреля на встрече с журналистами сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Сергей Пайст. При этом потребность региона превышает 10 тысяч контейнеров. Все это одной из условий качественной работы новой схемы вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков».

У компании «Экопром» - 30 транспортных средств, которые занимаются перевозкой мусора от контейнерных площадок к местам сортировки.

- У нас 3 генеральных подрядчика и порядка 10 субподрядчиков. Поэтому общее количество транспортных средств - около сотни автомобилей, которые участвуют в сборе ТКО, - уточнил Сергей Пайст.

Известно, что в Ганзейские дни Нового времени, которые пройдут в июне в Пскове, дополнительно установят на улицах города контейнеры, сейчас обсуждаются площадки для их размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU