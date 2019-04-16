2019-04-16T13:46:06+03:00
Общество

В Псковскую область поставлены 5,5 тысяч новых контейнеров для мусора

Обновление проводится в рамках запуска новой схемы вывоза и утилизации отходов
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Сергей Пайст рассказал о деятельности компании "Экопром" в Псковской области. Фото: Александр Машкарин.Сергей Пайст рассказал о деятельности компании "Экопром" в Псковской области. Фото: Александр Машкарин.
Изменить размер текста:

В Псковскую область поставлены 5,5 тысяч новеньких контейнеров для мусора. Об этом 16 апреля на встрече с журналистами сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Сергей Пайст. При этом потребность региона превышает 10 тысяч контейнеров. Все это одной из условий качественной работы новой схемы вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков».

У компании «Экопром» - 30 транспортных средств, которые занимаются перевозкой мусора от контейнерных площадок к местам сортировки.

- У нас 3 генеральных подрядчика и порядка 10 субподрядчиков. Поэтому общее количество транспортных средств - около сотни автомобилей, которые участвуют в сборе ТКО, - уточнил Сергей Пайст.

Известно, что в Ганзейские дни Нового времени, которые пройдут в июне в Пскове, дополнительно установят на улицах города контейнеры, сейчас обсуждаются площадки для их размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
Гость ПАИ-live расскажет, как попасть на семейный фестиваль "Маленький чемпион"
В Куньинском районе директор школы выписывала премии своему мужу
В Пскове бывшего руководителя "Ростэк" осудили за миллионный долг перед работниками
Почти 3,5 тысячи человек болеют ОРВИ в Псковской области.
Более 9 миллионов саженцев деревьев и кустарников вырастят в Псковской области для восстановления лесов
Около 2000 добровольцев привлекут на уборку берегов псковских озер
В минприроды обсудили переход на новую схему обращения с ТКО в Псковской области
Великолучанин Сергей Фирсанов стал серебряным призером на Чемпионате России по велосипедному спорту
В Пскове состоится выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе»
10 месяцев исправительных работ получила псковичка за неисполнение материнского долга
В Псковской области потребители наворовали электроэнергии на 17 миллионов рублей
На железнодорожном маршруте "Псков-Дно-Псков" появятся дополнительные поезда
В Палкино женщина погибла во время пожара в жилом доме
Юный псковский танцор завоевал серебро на международном конкурсе