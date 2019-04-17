2019-04-17T19:45:11+03:00
Общество

В Пскове начали продавать свежий снеток

Многие годы рыбка с огуречным запахом не ловилась в Псковской области
Василиса Алексеева
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Свежий снеток продается в Пскове.Свежий снеток продается в Пскове.Фото: из личного архива
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Свежий огуречный запах брендовой рыбки застал корреспондента "Комсомольской правды-Псков" у торгового центра "Гулливер" в Пскове.

Емкости со снетком пользовались спросом у проходивших мимо псковичей. Кто-то просто заглядывал в короб и нюхал, кто-то с радостью покупал рыбку, по которой уже давно соскучились .

- Последний раз, наверное, лет восемнадцать назад ловили,- сказал рыбак, продававший рыбу. - Поколение детей выросло, которое никогда не видело наш снеток.

Снеток – стайная пресноводная форма корюшки, которая обитает только в бассейне Балтийского моря, в частности, в Псковском и Чудском озерах. Он любит глубокие озера с чистой водой. Снеток- маленькая рыбка размером 6-10 см. Почти два десятилетия снеток в Псковской области не ловился. Промысел был закрыт. Ловить снетка разрешили в прошлом году. Квота составила 18 тонн.

Снеток считается брендом Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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