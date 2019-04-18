2019-04-18T12:47:49+03:00
Общество

Жители Псковской области стали жить дольше

Младенческая смертность достигла исторического минимума
Василиса Алексеева
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Чем лучше медицина, тем дольше живут люди.Чем лучше медицина, тем дольше живут люди.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Благодаря целенаправленной работе системы здравоохранения Псковской области продолжительности жизни населения в последние годы выросла. Как узнала «Комсомольская правда-Псков», такую информацию озвучила председатель профильного комитета региона Марина Гаращенко на коллегии, которая проходит 18 апреля в Псковской областной клинической больнице.

За последнюю пятилетку, ожидаемая продолжительность жизни псковичей выросла на три года, сообщила Марина Гаращенко. 69,9 лет — показатель 2017 года, а в 66,5 лет — показатель 2012 года. Показатель смертности в 2018 году по сравнению с 2017 упал на 3,4%, а по сравнению с 2012 годом снизился на 14,3%.

Положительную роль роль сыграли открытие сердечно-сосудистых центров, онкологического, перинатального центра, организация санавиации в регионе и сохранение скорой медицинской помощи в муниципалитетах, считает глава облздрава.

Младенческая смертность в регионе в прошлом году достигла исторического минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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