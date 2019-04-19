2019-04-19T18:04:27+03:00
Спорт

В Псковской области объявили запись на кубок по детскому дворовому футболу

Заявки на участие принимаются до 3 мая
Дмитрий Мезенцев
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В мини-футбол можно играть круглый год.В мини-футбол можно играть круглый год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, турнир на Кубок Губернатора пройдет в рамках первого и второго этапов Всероссийского фестиваля детского дворового футбола.

Участвовать в соревнованиях могут только дворовые непрофессиональные футбольные команды региона в трех возрастных категориях: младшей (2007 — 2009 г.р.), средней (2005 — 2006 г.р.) и старшей (2002 — 2004 г.р.). Состав команды – от шести до десяти человек. Из них можно включать в заявку не более двух человек, занимающихся футболом в ДЮСШ, либо имеющих лицензию профессионального футболиста.

Турнир пройдет в три этапа. Первый, районный этап состоится с 4 по 12 мая. Зональный этап пройдет— 18 мая в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках. Финал проведут 1 июня в областном центре. Команда средней возрастной категории, победившая на областных соревнованиях, примет участие в Всероссийском фестивале детского дворового футбола в Санкт-Петербурге, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.

Заявки на участие принимаются до 3 мая по электронной почте ai.sol@inbox.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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