В Псковской области объявили запись на кубок по детскому дворовому футболу

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-19T18:04:27+03:00

В мини-футбол можно играть круглый год. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, турнир на Кубок Губернатора пройдет в рамках первого и второго этапов Всероссийского фестиваля детского дворового футбола.

Участвовать в соревнованиях могут только дворовые непрофессиональные футбольные команды региона в трех возрастных категориях: младшей (2007 — 2009 г.р.), средней (2005 — 2006 г.р.) и старшей (2002 — 2004 г.р.). Состав команды – от шести до десяти человек. Из них можно включать в заявку не более двух человек, занимающихся футболом в ДЮСШ, либо имеющих лицензию профессионального футболиста.

Турнир пройдет в три этапа. Первый, районный этап состоится с 4 по 12 мая. Зональный этап пройдет— 18 мая в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках. Финал проведут 1 июня в областном центре. Команда средней возрастной категории, победившая на областных соревнованиях, примет участие в Всероссийском фестивале детского дворового футбола в Санкт-Петербурге, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.

Заявки на участие принимаются до 3 мая по электронной почте ai.sol@inbox.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU