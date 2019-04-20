Проект строительства завода "Титан-полимер" в Пскове будет контролировать комиссия
Предложение создать комиссию прозвучало на митинге , который прошел 20 апреля в Пскове в "Сквере искусств". Как узнала "Комсомольская правда-Псков", собрание было посвящено вопросам развития Псковского района, в том числе строительству завода "Титан-полимер".
- Как я уже ранее говорил, ЛДПР занимает центральную позицию по вопросу «Титан-Полимера». Мы не «за» и не «против», пока недостаточно информации, не готов проект, нет заключения экологов, - заявил областной депутат, один из организаторов митинга Антон Минаков.
Он предложил создать независимую комиссию, в которую по желанию войдут представители «Титан-Полимера» и Псковского района, экологи, депутаты областного Собрания и областные чиновники.
- Мы не проводим мероприятие, где вырывают микрофоны, ругаются матом и не дают сказать и слова. Мы проводим цивилизованный митинг и даём слово обеим сторонам, - сказал он.
Псковские общественники, чиновники и журналисты отправятся 22 апреля в Омск, чтобы познакомиться с похожим предприятием.
ИСТОЧНИК KP.RU