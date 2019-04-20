Проект строительства завода "Титан-полимер" в Пскове будет контролировать комиссия

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-20T14:39:14+03:00

В независимую комиссию по желанию войдут представители «Титан-Полимера» и Псковского района, экологи, депутаты областного Собрания и чиновники.

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Предложение создать комиссию прозвучало на митинге , который прошел 20 апреля в Пскове в "Сквере искусств". Как узнала "Комсомольская правда-Псков", собрание было посвящено вопросам развития Псковского района, в том числе строительству завода "Титан-полимер".

- Как я уже ранее говорил, ЛДПР занимает центральную позицию по вопросу «Титан-Полимера». Мы не «за» и не «против», пока недостаточно информации, не готов проект, нет заключения экологов, - заявил областной депутат, один из организаторов митинга Антон Минаков.

Он предложил создать независимую комиссию, в которую по желанию войдут представители «Титан-Полимера» и Псковского района, экологи, депутаты областного Собрания и областные чиновники.

- Мы не проводим мероприятие, где вырывают микрофоны, ругаются матом и не дают сказать и слова. Мы проводим цивилизованный митинг и даём слово обеим сторонам, - сказал он.

Псковские общественники, чиновники и журналисты отправятся 22 апреля в Омск, чтобы познакомиться с похожим предприятием.

ИСТОЧНИК KP.RU