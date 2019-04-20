Военно -исторический фестиваль "Ледовое побоище-2019 " прошел в Псковской области

20 Апр 23:31 2019-04-20T23:31:10+03:00

Реконструкция битвы дружины Александра Невского с Ливонскими рыцарями прошла в 13-й раз

Изменить размер текста: A A

В деревне Самолва Гдовского района 20 апреля прошел военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище-2019».

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в областной администрации, в нем участвовало более 100 реконструкторов из клубов военно-исторической реконструкции Москвы, Санкт-Петербурга, Нарвы, Владимира, Тулы, Воркуты, и Пскова.

Программа 13-го фестиваля началась в деревне Кобылье Городище с панихиды по воинам дружины князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела и торжественного митинга у церкви. Главное зрелищное мероприятие прошло на берегу Чудского озера. Реконструкцию великой битвы посмотрели сотни жителей и гостей Псковской области. После битвы зрители могли наблюдать за пешими и конными турнирами, сшибками и состязаниями рыцарей.

18 апреля отмечается День воинской славы России. 5 апреля 1242 года по старому стилю, а 12 апреля по новому стилю, воины Александра Невского одержали победу над войском Ливонского ордена на Чудском озере.

ИСТОЧНИК KP.RU