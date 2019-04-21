2019-04-21T10:09:04+03:00
Спорт

Гонки на мотоциклах пройдут на трассе в Ваулиных горах Псковского района

Соревнования откроют сезон гонок на Северо-Западе России
Василиса Алексеева
Поделиться:
Любителей скорости ждут в Псковском районе.Любителей скорости ждут в Псковском районе.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

На трассе "Ваулины горы" в Псковском районе 21 апреля пройдет этап Чемпиона и Первенства Псковской области по мотокроссу. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы мероприятия, гонка открывает сезон соревнований на Северо-Западе России.

В ралли примут участие любители гонок на мотоциклах из Северо-Запада, Центральной части России, Белоруссии, Латвии.

Соревноваться они будут в 8 классах: 50 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, «Ветераны» (с 45 лет), «Любители А», «Любители В», Open (Свободный).

Руководитель Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев отметил, что зрелищно и интересно будет в каждом классе.

Программа соревнований:

12:00 – 12:15 – построение спортсменов, торжественное открытие соревнований

12:20 – 15:30 – первая серия заездов

15:30 – 15:45 – технический перерыв

15:45 – 18:55 – вторая серия заездов

18:55 – 19:20 – подведение итогов соревнований

19:20 – 19:35 – награждение победителей, закрытие соревнований.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Со счетом 1:0 футбольный клуб "Луки-Энергия" выиграл у "Псков-747"
Военно -исторический фестиваль "Ледовое побоище-2019 " прошел в Псковской области
Школьники из Пушкинских Гор посадили 500 сосен в музее-заповеднике "Михайловское"
В Пскове проходит праздник "Псковский пирог-2019"
Проект строительства завода "Титан-полимер" в Пскове будет контролировать комиссия
В вагонах с комбикормом в Себеже везли более 15 тысяч пачек сигарет
В Псковской области объявили запись на кубок по детскому дворовому футболу
Мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, могут заключить под стражу
Сегодня последний день подачи заявок на ралли «Голубые озера-2019» в Пустошкинском районе
Регоператор помог Академии туризма Пскова организовать уборку мусора
В Печорском районе таможенники провели субботник на воинском захоронении
Четырехлетняя девочка в Порховском районе ушла из дома и утонула
Около 350 участников собрал Форум СО НКО в Пскове
На форуме "Содействие" псковские НКО учатся эффективнее работать
Псковичка ударила по голове свою соседку пустой банкой кофе
Стали известны имена победителей конкурса "Лидер года"
Легкий самолет перехватили ПВО в Псковской области
В Псковском перинатальном центре приняли 773 родов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах за 2018 год
Псковские десантники стали обладателями Кубка главнокомандующего ВДВ по танковому биатлону
Программа «Псковский гектар» даст возможность жителям Псковской области бесплатно обзавестись своей землей