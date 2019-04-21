Гонки на мотоциклах пройдут на трассе в Ваулиных горах Псковского района

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-21T10:09:04+03:00

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На трассе "Ваулины горы" в Псковском районе 21 апреля пройдет этап Чемпиона и Первенства Псковской области по мотокроссу. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы мероприятия, гонка открывает сезон соревнований на Северо-Западе России.

В ралли примут участие любители гонок на мотоциклах из Северо-Запада, Центральной части России, Белоруссии, Латвии.

Соревноваться они будут в 8 классах: 50 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, «Ветераны» (с 45 лет), «Любители А», «Любители В», Open (Свободный).

Руководитель Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев отметил, что зрелищно и интересно будет в каждом классе.

Программа соревнований:

12:00 – 12:15 – построение спортсменов, торжественное открытие соревнований

12:20 – 15:30 – первая серия заездов

15:30 – 15:45 – технический перерыв

15:45 – 18:55 – вторая серия заездов

18:55 – 19:20 – подведение итогов соревнований

19:20 – 19:35 – награждение победителей, закрытие соревнований.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU