Гонки на мотоциклах пройдут на трассе в Ваулиных горах Псковского района
На трассе "Ваулины горы" в Псковском районе 21 апреля пройдет этап Чемпиона и Первенства Псковской области по мотокроссу. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы мероприятия, гонка открывает сезон соревнований на Северо-Западе России.
В ралли примут участие любители гонок на мотоциклах из Северо-Запада, Центральной части России, Белоруссии, Латвии.
Соревноваться они будут в 8 классах: 50 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, «Ветераны» (с 45 лет), «Любители А», «Любители В», Open (Свободный).
Руководитель Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев отметил, что зрелищно и интересно будет в каждом классе.
Программа соревнований:
12:00 – 12:15 – построение спортсменов, торжественное открытие соревнований
12:20 – 15:30 – первая серия заездов
15:30 – 15:45 – технический перерыв
15:45 – 18:55 – вторая серия заездов
18:55 – 19:20 – подведение итогов соревнований
19:20 – 19:35 – награждение победителей, закрытие соревнований.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU