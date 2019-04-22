2019-04-22T09:38:12+03:00
Общество

В Гдовском районе сгорели два дома и баня

Предположительные причины пожаров – неправильно обустроенная печь и неосторожное обращение с огнем
Дмитрий Мезенцев
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Ежедневно в Псковской области огонь уничтожает жилые дома.Ежедневно в Псковской области огонь уничтожает жилые дома.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В Гдовском районе на территории садоводческого товарищества «Здоровье» сгорел дачный дом.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара в дома стали грубые нарушения противопожарной безопасности при использовании печи.

Вызов поступил на пульт дежурного в 01:57 ночью с 20 на 21 апреля, звонили хозяева дома. Они успели покинуть помещение и пытались тушить пожар своими силами. К прибытию пожарных большая часть дома успела сгореть. Пострадавших нет.

А в деревне Сидоровщина Гдовского района в огне пожара погиб нежилой дом, а также деревянная баня и летняя кухня, расположенные на том же участке. Пожарных в 12:51 21 апреля вызвали жители деревни. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Ведется поиск виновника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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