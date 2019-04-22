2019-04-22T11:07:11+03:00
Общество

Студентка из Пскова отправится в Португалию на чемпионат мира по танцам

60 тысяч рублей на поездку выделил губернатор из резервного фонда
Денис Дрепак
Поделиться:
Фото из соцсети героини публикации.Фото из соцсети героини публикации.
Изменить размер текста:

Студентка 4 курса хореографического отделения Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Анастасия Алексеева выступит на чемпионате мира по танцам «Dance World Cup».

Эти соревнования — крупнейший в мире танцевальный конкурс для детей и молодежи, поделилась с «Комсомольской правдой -Псков» пресс-служба администрации региона.

Категория, в которой будет выступать псковичка, называется «Senior Solo Hip Hop, Street Dance and Commercial». Это индивидуальное выступление с использованием элементов уличных танцев и танца хип-хоп.

В феврале в городе Орел прошел отборочный тур по современным танцевальным направлениям и стилям для чемпионата мира 2019 – «Кубок России», где Анастасия Алексеева заняла первое место в своей категории. Потом она обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову в Instagram с просьбой поддержать её поездку на чемпионат. Глава региона оказал помощь спортсменке и выделил на поездку из губернаторского резервного фонда области 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Писатель Валентин Курбатов встретится в Пскове с читателями
Великолучанка лишилась 23 тысяч рублей после звонка «покупательницы комнаты»
В Гдовском районе сгорели два дома и баня
Со счетом 1:0 футбольный клуб "Луки-Энергия" выиграл у "Псков-747"
Гонки на мотоциклах пройдут на трассе в Ваулиных горах Псковского района
Военно -исторический фестиваль "Ледовое побоище-2019 " прошел в Псковской области
Школьники из Пушкинских Гор посадили 500 сосен в музее-заповеднике "Михайловское"
В Пскове проходит праздник "Псковский пирог-2019"
Проект строительства завода "Титан-полимер" в Пскове будет контролировать комиссия
В вагонах с комбикормом в Себеже везли более 15 тысяч пачек сигарет
В Псковской области объявили запись на кубок по детскому дворовому футболу
Мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, могут заключить под стражу
Сегодня последний день подачи заявок на ралли «Голубые озера-2019» в Пустошкинском районе
Регоператор помог Академии туризма Пскова организовать уборку мусора
В Печорском районе таможенники провели субботник на воинском захоронении
Четырехлетняя девочка в Порховском районе ушла из дома и утонула
Около 350 участников собрал Форум СО НКО в Пскове
На форуме "Содействие" псковские НКО учатся эффективнее работать
Псковичка ударила по голове свою соседку пустой банкой кофе
Стали известны имена победителей конкурса "Лидер года"
Легкий самолет перехватили ПВО в Псковской области
В Псковском перинатальном центре приняли 773 родов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах за 2018 год
Псковские десантники стали обладателями Кубка главнокомандующего ВДВ по танковому биатлону
Программа «Псковский гектар» даст возможность жителям Псковской области бесплатно обзавестись своей землей