Студентка из Пскова отправится в Португалию на чемпионат мира по танцам
Студентка 4 курса хореографического отделения Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Анастасия Алексеева выступит на чемпионате мира по танцам «Dance World Cup».
Эти соревнования — крупнейший в мире танцевальный конкурс для детей и молодежи, поделилась с «Комсомольской правдой -Псков» пресс-служба администрации региона.
Категория, в которой будет выступать псковичка, называется «Senior Solo Hip Hop, Street Dance and Commercial». Это индивидуальное выступление с использованием элементов уличных танцев и танца хип-хоп.
В феврале в городе Орел прошел отборочный тур по современным танцевальным направлениям и стилям для чемпионата мира 2019 – «Кубок России», где Анастасия Алексеева заняла первое место в своей категории. Потом она обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову в Instagram с просьбой поддержать её поездку на чемпионат. Глава региона оказал помощь спортсменке и выделил на поездку из губернаторского резервного фонда области 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU