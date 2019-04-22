Студентка из Пскова отправится в Португалию на чемпионат мира по танцам

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-22T11:07:11+03:00

60 тысяч рублей на поездку выделил губернатор из резервного фонда

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Студентка 4 курса хореографического отделения Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Анастасия Алексеева выступит на чемпионате мира по танцам «Dance World Cup».

Эти соревнования — крупнейший в мире танцевальный конкурс для детей и молодежи, поделилась с «Комсомольской правдой -Псков» пресс-служба администрации региона.

Категория, в которой будет выступать псковичка, называется «Senior Solo Hip Hop, Street Dance and Commercial». Это индивидуальное выступление с использованием элементов уличных танцев и танца хип-хоп.

В феврале в городе Орел прошел отборочный тур по современным танцевальным направлениям и стилям для чемпионата мира 2019 – «Кубок России», где Анастасия Алексеева заняла первое место в своей категории. Потом она обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову в Instagram с просьбой поддержать её поездку на чемпионат. Глава региона оказал помощь спортсменке и выделил на поездку из губернаторского резервного фонда области 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU