2019-04-22T15:49:20+03:00
Происшествия

Великолучанка лишилась 23 тысяч рублей после звонка «покупательницы комнаты»

Женщина выполняла по телефону все инструкции мошенницы, не задумываясь о последствиях
Дмитрий Мезенцев
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Мошенники снимают деньги с банковских карт.Мошенники снимают деньги с банковских карт.Фото: Анастасия Осипова
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Жительницу Великих Лук обманула мошенница, представившаяся покупательницей комнаты.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мошенница откликнулась на объявление потерпевшей о продаже комнаты, размещенное в Интернете.

Девушка связалась с потерпевшей и выразила желание приобрести недвижимость, предложив перевести предоплату. Но для начала попросила выполнить через банкомат несколько операций. В итоге с карты потерпевшей были списаны 23 тысячи рублей. «Покупательница» после этого перестала выходить на связь.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что номер, с которого поступил звонок, зарегистрирован в Республике Башкирия, а банковская карта, на которую были переведены деньги – в Свердловской области. Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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