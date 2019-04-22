Великолучанка лишилась 23 тысяч рублей после звонка «покупательницы комнаты»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-22T15:49:20+03:00

Женщина выполняла по телефону все инструкции мошенницы, не задумываясь о последствиях

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Жительницу Великих Лук обманула мошенница, представившаяся покупательницей комнаты.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мошенница откликнулась на объявление потерпевшей о продаже комнаты, размещенное в Интернете.

Девушка связалась с потерпевшей и выразила желание приобрести недвижимость, предложив перевести предоплату. Но для начала попросила выполнить через банкомат несколько операций. В итоге с карты потерпевшей были списаны 23 тысячи рублей. «Покупательница» после этого перестала выходить на связь.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что номер, с которого поступил звонок, зарегистрирован в Республике Башкирия, а банковская карта, на которую были переведены деньги – в Свердловской области. Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU