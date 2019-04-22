Администрация Псковской области поможет девяти молодым семьям улучшить жилищные условия

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-22T18:19:08+03:00

Из резервного фонда региона на эти цели выделено 10 миллионов рублей

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Администрация Псковской области поможет улучшить жилищные условия девяти молодым семьям региона.

Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это семьи, в отношении которых еще в прошлом году было принято решение о предоставлении жилищной субсидии.

Речь идет о четырех семьях из Великих Лук, четырех семьях из Пскова и одной из Палкино.

По неназванным причинам выдача сертификатов постоянно откладывалась. В связи с этим молодые семьи были вынуждены обратиться за помощью на сайт губернатора Михаила Ведерникова с просьбой разобраться в ситуации.

В скором время они получат свидетельства на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий по программе обеспечения жильем молодых семей. На данный момент уже идет процесс оформления всех необходимых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU