2019-04-23T12:34:07+03:00
Общество

Глава Усвятского района Виктор Иващенко перейдет на работу в Фонд капремонта Псковской области

Предложение о профессиональной "перезагрузке" сделал губернатор Михаил Ведерников
Василиса Алексеева
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Глава Усвятского района Виктор Иващенко.Глава Усвятского района Виктор Иващенко.
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Главе Усвятского района Виктору Иващенко, губернатор Михаил Ведерников предложил стать заместителем директора Фонда капитального строительства Псковской области.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона, в последствии Виктор Иващенко смодет принять участие в конкурсе на замещение должности директора этого фонда.

- Виктор Владимирович, больше 20 лет вы стоите у руля Усвятского района, успешно решаете широкий круг вопросов и задач, думаю, настало время „перезагрузки“. Хочу предложить Вам стать заместителем директора и впоследствии принять участие в конкурсе на должность директора Фонда капитального ремонта Псковской области. Это важное направление работы, от которого зависит комфорт и качество жизни наших граждан. Ваш опыт, знания и профессионализм, безусловно, будут полезны и послужат на благо жителей региона.

Виктор Иващенко поблагодарил губернатора за доверие и за высокую оценку его труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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