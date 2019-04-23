Глава Усвятского района Виктор Иващенко перейдет на работу в Фонд капремонта Псковской области
Главе Усвятского района Виктору Иващенко, губернатор Михаил Ведерников предложил стать заместителем директора Фонда капитального строительства Псковской области.
Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона, в последствии Виктор Иващенко смодет принять участие в конкурсе на замещение должности директора этого фонда.
- Виктор Владимирович, больше 20 лет вы стоите у руля Усвятского района, успешно решаете широкий круг вопросов и задач, думаю, настало время „перезагрузки“. Хочу предложить Вам стать заместителем директора и впоследствии принять участие в конкурсе на должность директора Фонда капитального ремонта Псковской области. Это важное направление работы, от которого зависит комфорт и качество жизни наших граждан. Ваш опыт, знания и профессионализм, безусловно, будут полезны и послужат на благо жителей региона.
Виктор Иващенко поблагодарил губернатора за доверие и за высокую оценку его труда.
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