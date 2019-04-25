Призы за «командный стиль» получат участники фестиваля «Маленький чемпион-2019»
Дружных и креативных участников забегов на семейном фестивале «Маленький чемпион-2019» ждут подарки. Мы решили, как и в прошлом году, отметить участников с единым «командным стилем».
«Маленький чемпион» - это не только соревнование для малышей, это еще и веселый праздник — возможность интересно, с хорошим настроением провести воскресный день. Да и сама подготовка к соревнованиям может пройти дружно и занимательно.
Образ или тему для команды можно выбрать любые. И не только для малыша, мамы и папы, подключайте своих болельщиков: бабушек, дедушек, друзей и подруг.
Что такое «командный стиль»? Это общий стиль в одежде или в ее элементах, гимн команды, кричалки, стихотворени в поддержку своего маленького спортсмена, командная газета, флаг. Не обязательно использовать все атрибуты стиля, можно ограничиться только несколькими.
Жюри, в состав которого войдут сотрудники редакции «Комсомольская правды – Псков», будут смотреть на креативность идеи, качество её исполнения и количество человек в команде.
Записаться на участие в конкурсе «Командный стиль» нужно в день праздника на столе «информация». Участвовать в конкурсе могут семьи малышей, которые записаны на забеги 19 мая.
С положением о конкурсе можно познакомиться здесь.
КОНКРЕТНО
Праздник «Маленький чемпион-2019» пройдёт в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» 19 мая. Центром мероприятия станут забеги малышей от 6 месяцев до 2 лет.
Как записаться на забег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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