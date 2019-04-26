СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-26T10:48:10+03:00

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Больше всего псковских подростков тревожит тема терроризма. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

- В Псковской области , как и по всей России, проводился социологический опрос, - отметила Наталия Викторовна. - Опрашивались псковичи в возрасте от 12 до 16 лет. В опросниках были вопросы о том, где ребенок чувствует себя безопасно, а где нет.

Обычно дети сильно опасаются мошенников и того, что с ними может произойти на улице. Также больные вопросы — наркоманы, педофилы и бродячие собаки. Кроме того, псковские подростки отметили, что безопаснее всего они чувствуют себя дома. В меньшей степени безопасно дети себя чувствуют на улице и в интернете.

КОНКРЕТНО

Опрос проводился в 2018 году еще до трагического случая в Керчи в октябре прошлого года, когда студент устроил стрельбу в стенах колледжа, в котором учился.

ИСТОЧНИК KP.RU