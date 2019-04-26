Наталия Соколова: Псковские подростки уходят из дома от безысходности

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-26T12:22:01+03:00

Псковские подростки чаще всего уходят из дома от безысходности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недопонимание происходит как со стороны учителей, так и со стороны родителей

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Псковские подростки чаще всего уходят из дома от безысходности. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

- Немного случаев, когда ребенок уходит из дома в поисках приключений, - отметила Наталия Викторовна. - В основном это происходит из-за недопонимания со стороны родителей и учителей.

В семье к детям зачастую повышенные требования. Вместо того, чтобы спросить как у ребенка дела, родители начинают узнавать оценки. Иногда в агрессивной форме. Тем самым вопросы непонимания и успеваемости - самые тревожащие детей. Но при этом за 2018 год количество уходивших из дома подростков уменьшилось.

КОНКРЕТНО

В Псковской области около 70% подростков получали в социальных сетях предложения, которые противоречат их убеждениям (предложения вступить в половую связь или в группы с запрещенным контентом).

ИСТОЧНИК KP.RU