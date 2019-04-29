Долг псковичей перед налоговой службой составил почти 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-29T12:13:47+03:00

Больше всего жители региона не заплатили по транспортному налогу

Изменить размер текста: A A

Псковичи задолжали налоговикам 499 млн 816 тысяч рублей. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов.

- Взыскание налогов за прошедшие периоды - одна из доходных статей в консолидированном бюджете Псковской области, - заметил он. - Для взыскания налогов в конце 2018 года региональное управление налоговой службы вместе с администрацией региона разработало перечень мероприятий, которые способствуют уменьшению задолженности.

В учет брались псковичи, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Больше всего долгов скопилось по транспортному налогу - 325,5 миллионов рублей . На втором месте стоит земельный налог. Бюджет региона не досчитался 129 миллионов рублей рублей. Самый маленький долг - 45 миллионов рублей, задолжали жители региона по налогу на имущество.

КОНКРЕТНО

Задолженность за первый квартал 2019 года удалось уменьшить на 73,5 миллиона рублей, или почти на 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU