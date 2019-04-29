2019-04-29T17:05:00+03:00
Происшествия

В Великих Луках за избиение и кражу 20 тысяч рублей полиция задержала местного жителя

Его поймали той же ночью по «горячим следам»
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Теперь за содеянное мужчине грозит до пяти лет тюрьмыТеперь за содеянное мужчине грозит до пяти лет тюрьмыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Великих Луках за избиение и открытое хищение личных вещей на скамье подсудимых окажется местный, ранее судимый 33-летний житель. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, происшествие случилось ночью 27 апреля у дома по улице Нелидовской.

Местный 40-летний житель возвращался домой, с собой у него была небольшая сумка. На него напал задержанный. Он ударил мужчину, а потом в грубой форме потребовал у него сумку. После этого поспешил скрыться вместе с похищенным. В сумке находились личные документы потерпевшего, ключи и 20 тысяч рублей наличными.

Мужчина сразу обратился в полицию. Стражи закона оперативно среагировали и с помощью служебной собаки поймали злоумышленника той же ночью. Возбуждено уголовное дело. Теперь за содеянное мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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