В Великих Луках за избиение и кражу 20 тысяч рублей полиция задержала местного жителя
В Великих Луках за избиение и открытое хищение личных вещей на скамье подсудимых окажется местный, ранее судимый 33-летний житель. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, происшествие случилось ночью 27 апреля у дома по улице Нелидовской.
Местный 40-летний житель возвращался домой, с собой у него была небольшая сумка. На него напал задержанный. Он ударил мужчину, а потом в грубой форме потребовал у него сумку. После этого поспешил скрыться вместе с похищенным. В сумке находились личные документы потерпевшего, ключи и 20 тысяч рублей наличными.
Мужчина сразу обратился в полицию. Стражи закона оперативно среагировали и с помощью служебной собаки поймали злоумышленника той же ночью. Возбуждено уголовное дело. Теперь за содеянное мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU