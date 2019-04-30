В Пскове за кражу трех тонн железнодорожных рельс осудят бригадира строительной фирмы
В Пскове на скамье подсудимых за кражу трех тонн железнодорожных рельсов окажется бригадир одной из строительных фирм. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, примерная стоимость похищенного металла – 50 тысяч рублей.
Бригадир пользовался своим служебным положением и частенько заимствовал газорежущее оборудование у своей фирмы. С его помощью он демонтировал рельсы в одном из недействующих железнодорожных тупиков в Псковской районе. Далее он на личном автомобиле вывозил распиленные рельсы в пункт приема металла и продавал их. Вырученные средства тратил на личные нужды. Всего он успел продать около трех тонн рельсов.
Теперь за содеянное ему грозит до двух лет тюрьмы. Следователи продолжают устанавливать причастность бригадира к другим подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU