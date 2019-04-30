2019-04-30T16:49:59+03:00
Происшествия

В Пскове за кражу трех тонн железнодорожных рельс осудят бригадира строительной фирмы

Оценочная стоимость похищенного – 50 тысяч рублей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове = за кражу трех тонн железнодорожных рельс осудят бригадира одной из строительных фирмВ Пскове = за кражу трех тонн железнодорожных рельс осудят бригадира одной из строительных фирмФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове на скамье подсудимых за кражу трех тонн железнодорожных рельсов окажется бригадир одной из строительных фирм. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, примерная стоимость похищенного металла – 50 тысяч рублей.

Бригадир пользовался своим служебным положением и частенько заимствовал газорежущее оборудование у своей фирмы. С его помощью он демонтировал рельсы в одном из недействующих железнодорожных тупиков в Псковской районе. Далее он на личном автомобиле вывозил распиленные рельсы в пункт приема металла и продавал их. Вырученные средства тратил на личные нужды. Всего он успел продать около трех тонн рельсов.

Теперь за содеянное ему грозит до двух лет тюрьмы. Следователи продолжают устанавливать причастность бригадира к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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