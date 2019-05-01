Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин будет работать в Москве

1 Май 19:58 2019-05-01T19:58:52+03:00

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Свой пост покинул начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин. Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Кремля соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Юрию Инстранкину присвоили специальное звание - генерал-майор внутренней службы.

В указе главы государства отмечается, что свою профессиональную деятельность Инстранкин будет продолжать в Москве в должности заместителя начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению министерства внутренних дел России.

УМВД России по Псковской области оЮрий Николаевич Инстранкин руководилс с апреля 2016 года. До этого он работал в органах полиции Новосибирской области, был заместителем начальника ГУУР МВД России.

Кто придет на место Инстранкина в Псковской области, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU