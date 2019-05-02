Выездные агитбригады дают концерты к Дню Победы в Невельском районе

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-02T13:21:05+03:00

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В преддверии Дня Победы в Невельском районе проходят концерты для маломобильных граждан.

Все мероприятия проходят под открытым небом, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе региональной администрации.

Музыкальное оборудование для выступлений предоставляет Невельский Дом культуры. Концертная программа, как и состав агитбригад, всегда разный. Перед зрителями — жителями отдаленных и спальных районов города и маломобильными гражданами, которым трудно выбраться на массовые мероприятия — выступают коллективы филиала Великолукского политехнического колледжа, Невельского дома культуры, районных школ, Детской школы искусств, а также дуэт, который подготовил программу на восстановленном ГАЗ-АА 1932 года выпуска, так называемой «полуторке».

Организатором мероприятий выступает управление образования, физической культуры и спорта администрации Невельского района

ИСТОЧНИК KP.RU