2019-05-03T11:27:31+03:00
Происшествия

В Пскове за взятки и подделку документов осудят двух бывших участковых

За содеянное им грозит до 7 лет тюрьмы
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Фото: прокуратура Псковской областиФото: прокуратура Псковской области
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В Пскове за коррупцию и подделку служебных документов на скамье подсудимых окажутся двое бывших участковых. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, участковые получили взятку размером 10 тысяч рублей от мужчины, которому грозило уголовное преследование за избиение.

Он попросил полицейских помочь ему избежать наказания и передал им деньги. Сначала они помогли примирить его с потерпевшим. А в дальнейшем подделали документы, относящиеся к делу. В частности, указали, что потерпевший получил средний вред здоровью не от подозреваемого, а от самостоятельного падения. В заключение они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия факта преступления.

Прокуратура узнала о фальсификации в ходе одной из проверок. Теперь нечистым на руку бывшим полицейским грозит лишение свободы сроком до 7 лет с запретом занимать должность в полиции еще на три года после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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