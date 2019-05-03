В Пскове за взятки и подделку документов осудят двух бывших участковых

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-03T11:27:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове за коррупцию и подделку служебных документов на скамье подсудимых окажутся двое бывших участковых. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, участковые получили взятку размером 10 тысяч рублей от мужчины, которому грозило уголовное преследование за избиение.

Он попросил полицейских помочь ему избежать наказания и передал им деньги. Сначала они помогли примирить его с потерпевшим. А в дальнейшем подделали документы, относящиеся к делу. В частности, указали, что потерпевший получил средний вред здоровью не от подозреваемого, а от самостоятельного падения. В заключение они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия факта преступления.

Прокуратура узнала о фальсификации в ходе одной из проверок. Теперь нечистым на руку бывшим полицейским грозит лишение свободы сроком до 7 лет с запретом занимать должность в полиции еще на три года после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU