2019-05-03T12:33:13+03:00
Общество

В Псковской области за сутки произошло 64 пожара

Из них 22 вызваны неконтролируемым палом травы, еще 10 – лесные пожары
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Фото: ГУ МЧС РоссииФото: ГУ МЧС России
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В Псковской области с начала майских праздников произошло 64 пожара. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 22 из них – палы травы, а еще 10 – лесные пожары.

Самый масштабный пожар случился в Опочецком районе на площади 4 гектара. В его тушении принимали участие 25 человек и 9 единиц техники. Возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Лесные пожары произошли на площади 9,7 гектаров в Себежском, Порховском, Опочецком, Псковском, Гдовском, Великолукском и Новосокольническом районах. В их ликвидации принимали участие 102 человека и 39 единиц техники.

Сотрудники МЧС в течение праздников призывают жителей области соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности - не поджигать сухую траву, не бросать горящих окурков, не оставлять непогашенных костров и не поджигать в лесу бытовой мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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