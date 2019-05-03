Более 300 спортсменок собрал межрегиональный турнир по художественной гимнастике в Пскове
В Пскове проходит IV-й ежегодный межрегиональный турнир памяти Великой княгини Ольги по художественной гимнастике. Как рассказала «Комсомольской Правде-Псков» организатор соревнований Ольга Давыдова, в этом году участниками стали более 300 спортсменок 2004-2014 годов рождения из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Девушки соревнуются как в личном первенстве, так и в групповых упражнениях.
- Мы проводим турнир вот уже в четвертый раз, и с каждым разом количество участников и городов, которые они представляют, растет - рассказала Ольга Давыдова. – Вместе со всеми делегациями мы делаем большое хорошее дело для художественной гимнастики нашей страны – постоянно помогаем друг другу и делимся опытом.
Конкретно
Соревнования проходят с 09-00 до 21-00 3 мая и с 09-00 до 17-30 4 мая в спорткомплексе «Олимп».
ИСТОЧНИК KP.RU