В Пскове местного жителя осудили за кражу женской сумки из подсобного помещении магазина

3 Май 18:42 2019-05-03T18:42:35+03:00

В Пскове вынесли приговор 31-летнему местному жителю, укравшему женскую сумку с личными вещами из подсобного помещения одного из продовольственных магазинов. Фото: Елена Синеок

Ближайшие два с половиной года он проведет в колонии строгого режима

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В Пскове вынесли приговор 31-летнему местному жителю, укравшему женскую сумку с личными вещами из подсобного помещения одного из продовольственных магазинов. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина тайком пробрался в подсобное помещение и украл сумку продавщицы, пока она работала в торговом зале.

Там он похитил сумку потерпевшей, в которой находились 150 рублей наличными, банковская карта и ювелирные украшения на сумму 9 750 рублей. Далее он отправился к банкомату, расположенному в другом магазине, и снял с похищенной банковской карты 10 тысяч рублей.

У осужденного на момент совершения преступления уже была непогашенная судимость. Суд принял во внимание все обстоятельства данного дела и вынес приговор – два с половиной года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU