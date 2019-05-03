В Пскове местного жителя осудили за кражу женской сумки из подсобного помещении магазина
В Пскове вынесли приговор 31-летнему местному жителю, укравшему женскую сумку с личными вещами из подсобного помещения одного из продовольственных магазинов. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина тайком пробрался в подсобное помещение и украл сумку продавщицы, пока она работала в торговом зале.
Там он похитил сумку потерпевшей, в которой находились 150 рублей наличными, банковская карта и ювелирные украшения на сумму 9 750 рублей. Далее он отправился к банкомату, расположенному в другом магазине, и снял с похищенной банковской карты 10 тысяч рублей.
У осужденного на момент совершения преступления уже была непогашенная судимость. Суд принял во внимание все обстоятельства данного дела и вынес приговор – два с половиной года колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU