В Псковской области ищут детей и внуков пропавшего без вести солдата
В адрес телепроекта «Жди меня» поступила заявка о поиске детей и внуков Веселкова Александра Ефимовича и его супруги Татьяны Дегтевой, сообщает Псковское агентство информации.
Александр Ефимович, 1913 года рождения, был призван в ряды армии в июле 1940 года, а осенью 1941 пришло известие, что он пропал без вести.
Родом Татьяна Дегтева из поселка Ляды, на тот момент это был районный центр в Псковской области. Автор заявки - Александр Павлов. Он надеется отыскать в регионе следы детей и внуков Татьяны и Александра, чтобы восстановить историю семьи.
КОНКРЕТНО
Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемых, напишите волонтерам программы в Псковской области по адресу: pskovnews@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «В Псковской области ищут человека»