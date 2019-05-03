В Псковской области ищут детей и внуков пропавшего без вести солдата

3 Май 22:24 2019-05-03T22:24:04+03:00

В телепрограмму «Жди меня» обратились в надежде отыскать родню Татьяны Дегтевой из поселка Ляды

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В адрес телепроекта «Жди меня» поступила заявка о поиске детей и внуков Веселкова Александра Ефимовича и его супруги Татьяны Дегтевой, сообщает Псковское агентство информации.

Александр Ефимович, 1913 года рождения, был призван в ряды армии в июле 1940 года, а осенью 1941 пришло известие, что он пропал без вести.

Родом Татьяна Дегтева из поселка Ляды, на тот момент это был районный центр в Псковской области. Автор заявки - Александр Павлов. Он надеется отыскать в регионе следы детей и внуков Татьяны и Александра, чтобы восстановить историю семьи.

КОНКРЕТНО

Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемых, напишите волонтерам программы в Псковской области по адресу: pskovnews@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU