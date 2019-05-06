Малыши до двух с половиной лет смогут принять участие в фестивале "Маленький чемпион" в Пскове

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-06T11:10:57+03:00

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По многочисленным просьбам наших мам и пап мы решили поднять возрастную планку для участников семейного спортивного фестиваля «Маленький чемпион» до двух с половиной лет.

У нас еще осталось несколько мест для подросших маленьких чемпионов. Скорее записывайтесь на забег и приступайте к тренировкам. Ведь главное в нашей эстафете - быстро проползти, а не пробежать. Все малыши будут ползти в своей возрастной категории.

Напомним, что на семейном фестивале помимо спортивного состязания вас ждут интересные конкурсы и развлечения, а также призы и подарки от партнеров мероприятия. У вас есть отличная возможность представить свою команду в едином стиле, придумать название, лозунг и кричалки, поддержать своего маленького спортсмена командной газетой, поучаствовать в конкурсе самый «Модный чемпион» и «Самый смелый папа».Для маленьких чемпионов мы уже приготовили медали.

КОНКРЕТНО

Праздник «Маленький чемпион-2019» пройдёт в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» 19 мая. Центром мероприятия станут забеги малышей от 6 месяцев до 2 лет. Им предстоит ползком преодолеть дорожку протяженностью в 10 метров.

На фестивале пройдут конкурсы на самую интересную газету в поддержку малыша, конкурс на самую стильную команду и конкурс модников. Следите за новостями «Маленького чемпиона» на нашем сайте и группах в социальных сетях, подробнее о мероприятии для малышей читайте здесь.

Как записаться на забег.

ИСТОЧНИК KP.RU