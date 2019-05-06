2019-05-06T16:01:18+03:00
Общество

В Пскове в одном из домов капитальный ремонт провели лишь после вмешательства прокуратуры

Общая стоимость ремонта составила 1,7 миллиона рублей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове в одном из домов капитальный ремонт провели лишь после вмешательства прокуратурыВ Пскове в одном из домов капитальный ремонт провели лишь после вмешательства прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове в доме № 81 по улице Советской местные власти провели капитальный ремонт лишь после вмешательства областной прокуратуры. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе проверок установлено, что системы энергоснабжения, канализации, холодного водоснабжения и конструкция фасада многоквартирного дома нуждались в капитальном ремонте.

Однако администрация города не принимала никаких мер по приведению здания в порядок. В связи с этим жители дома были вынуждены обратиться в прокуратуру. По результатам проверок прокурор подал исковое заявление на администрацию города в суд. Заявление было рассмотрено и удовлетворено и на исполнительные органы местного самоуправления были наложены соответствующие обязательства.

В настоящий момент все необходимые работы по ремонту выполнены. Общая стоимость проведенного ремонта составила 1,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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