В Пскове за избиение своего подчиненного осудили военнослужащего

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-06T16:32:43+03:00

За данное преступление ближайшие 2 года он проведет в колонии поселения

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В Пскове вынесли приговор военнослужащему воинской части № 45377, избившему своего подчиненного. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе Военного следственного комитета России по Псковскому гарнизону, осужденный занимал одну из сержантских должностей.

Находясь в более высоком звании, чем потерпевший, он грубо превысил свои должностные полномочия и нарушил действующий Устав вооруженных сил России и Уголовный кодекс. Между военнослужащими возник конфликт на служебной почве. Осужденный нанес потерпевшему два сильных удара ногой и два удара кулаками в область живота. В результате избиения потерпевший получил разрыв селезенки, что считается тяжким вредом здоровью.

Выяснив все обстоятельства данного преступления, Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор – два года лишения свободы в колонии поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU