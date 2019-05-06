2019-05-06T17:23:56+03:00
Политика

В Псковской области создан Комитет по региональному контролю и надзору

Он пришел на смену двум другим органам - областному Комитету по строительному и жилищному надзору и Контрольному управлению администрации области
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Псковской области создан Комитет по региональному контролю и надзору. Фото: пресс-служба администрации Псковской областиВ Псковской области создан Комитет по региональному контролю и надзору. Фото: пресс-служба администрации Псковской области
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В Псковской области указом губернатора создан новый орган - Комитет по региональному контролю и надзору. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, новый орган пришел на замену областному Комитету по строительному и жилищному надзору и Контрольному управлению администрации области и будет выполнять те же функции, что и два ликвидированных ведомства.

Согласно утвержденному положению, Комитет будет осуществлять государственные полномочия в области регионального строительного и жилищного надзора, контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и других видов недвижимости, а также внутреннего государственного финансового контроля.

Самое главное - Комитет также уполномочен осуществлять контроль за исполнением подразделениями администрации, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления возложенных на них задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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