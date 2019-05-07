2019-05-07T09:26:05+03:00
Звезды

В Пскове открылась выставка рисунков «Победа глазами детей»

Она проходит в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове открылась выставка рисунков «Победа глазами детей». Фото: ПАИВ Пскове открылась выставка рисунков «Победа глазами детей». Фото: ПАИ
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В Пскове открылась выставка детских рисунков «Победа глазами детей». Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Псковском региональном отделении Союза художников, выставка организована в рамках проектов «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее» и «Талантливые дети - будущее России».

Тема выставки посвящена скорому празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены рисунки совсем юных художников в возрасте от пяти до пятнадцати лет, выполненные в творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее и на мастер-классах представителей регионального отделения Союза художников России. Дети изображали как воинские символы, так и атрибуты жизни в мирное время.

Организаторы данного мероприятия поблагодарили всех юных художников за участие в выставке и наградили их памятными дипломами и принадлежностями для рисования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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