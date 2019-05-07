2019-05-07T10:09:47+03:00
Общество

В Псковской области саперы МЧС обезвредили три снаряда и две минометные мины

Снаряды были обнаружены в Псковском районе, мины – в Великолукском и Новосокольническом
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Псковской области саперы МЧС обезвредили три снаряда и две минометные мины. Фото: АПОВ Псковской области саперы МЧС обезвредили три снаряда и две минометные мины. Фото: АПО
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В Псковской области саперы МЧС обезвредили 3 артиллерийских снаряда и 2 минометные мины. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, все обнаруженные взрывоопасные предметы были обезврежены и уничтожены без каких-либо проблем.

Сначала вызов поступил из деревни Подборовье Псковского района. Там местные жители в ходе землекопных работ обнаружили два 88-мм и один 37-мм артиллерийский снаряд. На вызов отправились псковские саперы, обезвреживание прошло в штатном режиме.

А в Великолукском районе жители деревни Поддубье обнаружили 82-мм минометную мину. Она была обезврежена великолукскими саперами. Теми же специалистами в тот же день была также обезврежена 50-мм минометная мина в деревне Старосокольники Новосокольнического района. Ее также обнаружили местные жители недалеко от своей деревни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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