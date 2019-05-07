2019-05-07T11:35:21+03:00
Происшествия

В Пскове за наезд на пешехода осудили 69-летнего пенсионера

Ближайший год он проведет в местах лишения свободы
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове за наезд на пешехода осудили 69-летнего пенсионераВ Пскове за наезд на пешехода осудили 69-летнего пенсионераФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове суд вынес приговор 69-летнему пенсионеру, совершившему наезд на пешехода. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, происшествие произошло на одном из нерегулируемых пешеходных переходов областного центра.

Автомобиль пенсионера при подъезде к пешеходному переходу двигался со скоростью 40 километров в час, однако водитель не вовремя отвлекся и не заметил переходящего через дорогу мужчину. Вследствие наезда последнему был нанесен тяжкий вред здоровью с последующей госпитализацией.

Пенсионер на момент происшествия был трезв, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. С учетом возраста и отсутствия отягчающих обстоятельств суд вынес пенсионеру приговор – год лишения свободы с запретом управления любыми транспортными средствами еще на год после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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