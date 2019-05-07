Будущие новоселы познакомятся с новостройками на Запсковье и Завеличье в Пскове

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-07T15:38:21+03:00

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Ищите для покупки новую квартиру, но не хотите покупать кота в мешке? Тогда тур по новостройкам, в который своих читателей приглашает «Комсомольская правда – Псков», для вас. В следующую субботу, 18 мая, вы сможете посетить четыре современных жилых объекта. В их числе: ЖК «Европа» - ул.Пражская, д. 8/12; ЖК «Приоритет» - ул.Кузбасской дивизии, д.10; новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24 и ЖК «Новые Афины» - ул. Ижорского бат. 13,

Тур по новостройкам дает возможность выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Еще одна важная деталь! Вы сможете оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 18 мая. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

ИСТОЧНИК KP.RU