2019-05-07T13:19:24+03:00
Происшествия

В Невельском районе у местного жителя изъяли авиационную пушку со снарядами

Он нашел ее в местах боев Великой Отечественной войны
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Невельском районе у местного жителя изъяли авиационную пушку со снарядамиВ Невельском районе у местного жителя изъяли авиационную пушку со снарядамиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Невельском районе полицейские изъяли у местного 31-летнего жителя авиационную пушку калибра 23 миллиметра и три снаряда к ней. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина лично обнаружил оружие в местах боев Великой Отечественной войны.

Оружие было обнаружено в ходе обыска в одной из хозяйственных построек на приусадебном участке мужчины. Эксперты назвали пушку непригодной для стрельбы, а вот снаряды были признаны взрывоопасными предметами. Полицейские поспешили их изъять. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Кстати

Изъятая авиационная пушка была принята на вооружение военно-воздушных сил Красной Армии в 1941 году. Разрабатывалась как средство борьбы с легко защищенными наземными целями специально для культового штурмовика Ил-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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