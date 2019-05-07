2019-05-07T15:33:59+03:00
Общество

Ситуация с отоплением в детсадах находится на контроле у властей Псковской области

В столице региона в детсады вновь подали тепло
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Пскове возобновили теплоснабжение детских садов из-за похолодания.В Пскове возобновили теплоснабжение детских садов из-за похолодания.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове возобновили подачу тепла во все дошкольные образовательные учреждения. По поручению губернатора области Михаила Ведерникова, созданы комфортные условия для детей и педагогов. Причиной стало резкое похолодание — после апрельской жары, за которой последовало завершение отопительного сезона в Пскове, в мае отмечено снижение среднесуточной температуры. В ночные часы столбики термометров в отдельные дни опускаются до отметки 0 градусов. Днем не поднимаются выше +12 градусов.

- С 6 мая на территории муниципалитета возобновлено теплоснабжение всех дошкольных образовательных учреждений, - сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Говорить о сроках отключения отопления пока рано, уточнил он. Все будет зависеть от погодных условий, сообщает ПАИ.

КСТАТИ

В апреле 2019 года в Псковской области были поставлены температурные рекорды этого месяца - в отдельные дни столбики термометров поднимались до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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