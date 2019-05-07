Ситуация с отоплением в детсадах находится на контроле у властей Псковской области
В Пскове возобновили подачу тепла во все дошкольные образовательные учреждения. По поручению губернатора области Михаила Ведерникова, созданы комфортные условия для детей и педагогов. Причиной стало резкое похолодание — после апрельской жары, за которой последовало завершение отопительного сезона в Пскове, в мае отмечено снижение среднесуточной температуры. В ночные часы столбики термометров в отдельные дни опускаются до отметки 0 градусов. Днем не поднимаются выше +12 градусов.
- С 6 мая на территории муниципалитета возобновлено теплоснабжение всех дошкольных образовательных учреждений, - сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Говорить о сроках отключения отопления пока рано, уточнил он. Все будет зависеть от погодных условий, сообщает ПАИ.
КСТАТИ
В апреле 2019 года в Псковской области были поставлены температурные рекорды этого месяца - в отдельные дни столбики термометров поднимались до +28 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU