Псковская область вошла в число регионов-лидеров по развитию инфраструктуры для инвалидов
Псковская область вошла в число регионов-лидеров с наиболее доступной инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями. Данный рейтинг составлен министерством труда России по итогам комплекса показателей за 2018 год, сообщили «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.
На первой строчке оказалась Липецкая область. Псковская область заняла вторую строчку рейтинга. Она набрала 91 процент по оценке доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.
В Псковской области сейчас реализуется программа «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения». В Пскове реализован проект Социального городка. При строительстве зданий, в том числе многоквартирных домов, учитываются потребности людей с ограниченными возможностями, создают пандусы, монтируют широкие лифты без порогов и ступеней.
В целом, отметили авторы рейтинга, по сравнению с 2018 годом доступность среды для инвалидов в России увеличилась на 6% и составила 64%.
ИСТОЧНИК KP.RU