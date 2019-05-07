2019-05-07T14:11:10+03:00
Общество

Псковская область вошла в число регионов-лидеров по развитию инфраструктуры для инвалидов

Рейтинг составлен министерством труда РФ
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковская область названа одним из лидеров по доступной инфраструктуре для инвалидов.Псковская область названа одним из лидеров по доступной инфраструктуре для инвалидов.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Псковская область вошла в число регионов-лидеров с наиболее доступной инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями. Данный рейтинг составлен министерством труда России по итогам комплекса показателей за 2018 год, сообщили «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.

На первой строчке оказалась Липецкая область. Псковская область заняла вторую строчку рейтинга. Она набрала 91 процент по оценке доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

В Псковской области сейчас реализуется программа «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения». В Пскове реализован проект Социального городка. При строительстве зданий, в том числе многоквартирных домов, учитываются потребности людей с ограниченными возможностями, создают пандусы, монтируют широкие лифты без порогов и ступеней.

В целом, отметили авторы рейтинга, по сравнению с 2018 годом доступность среды для инвалидов в России увеличилась на 6% и составила 64%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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