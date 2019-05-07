2019-05-07T15:32:44+03:00
Звезды

В Пскове издали пятый том книги "Солдаты Победы"

Он посвящен участникам войны из Новосокольнического района
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове издан пятый том книги "Солдаты Победы". Фото: Псковская областная библиотекаВ Пскове издан пятый том книги "Солдаты Победы". Фото: Псковская областная библиотека
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В Пскове издан пятый том исторической документальной книги «Солдаты Победы». Как рассказал «Комсомольской Правде – Псков» главный редактор серии Николай Никитенко, пятый том посвящен 1088 участникам войны из Новосокольнического района.

В новом томе собраны документальные свидетельства и более шестисот фотографий военного периода. В книге также имеется отдельный раздел с воспоминаниями очевидцев под названием «На той войне» и цветные фотографии из личных архивов ветеранов. Данные материалы абсолютно уникальны, поскольку публикуются впервые. В ближайшее время книга пополнит библиотеки Псковской области, Российскую книжную Палату, центральный архив Министерства обороны РФ, центральный музей Вооруженных сил РФ, центральный музей Великой Отечественной Войны на Поклонной горе в Москве.

Авторы серии уже начали работу над шестым томом, который будет посвящен участникам войны из Дновского района. В целом работа над многотомником ведется пятый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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