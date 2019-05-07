В Пскове семья Диденко победила в семейном забеге легкоатлетической Эстафеты Победы

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-07T17:03:06+03:00

Евгений и Екатерина становятся победителями второй год подряд. Фото из личного архива победителей

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В Пскове прошла 74-я ежегодная легкоатлетическая эстафета, организованная газетой «Псковская правда». Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», победителями стала семья Диденко, которая побеждает в этих соревнованиях вот уже второй год подряд. По словам победителей, Евгения и Екатерины, они всегда стараются вести здоровый и активный образ жизни. Впервые они поучаствовали в эстафете еще будучи студентами, а в этом году решили повторить свой собственный успех.

Второе место заняла семья Егоровых, третье – семья Фомичевых. Конкуренция была серьезной, никто не хотел отдавать победу без боя. По центральным улицам Пскова пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов, а также семейные сборные.

Кстати

Традиция состязаться в беге в начале мая началась с победного 1945-го года, и она продолжается по наши дни

ИСТОЧНИК KP.RU