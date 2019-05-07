2019-05-07T17:23:00+03:00
Происшествия

В Пскове за превышение должностных полномочий военнослужащего оштрафовали на 20 тысяч рублей

Он заставил запереть своего подчиненного в сушилке для обмундирования
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковский гарнизонный суд вынес приговор капитану войсковой части 74268 за превышение должностных полномочийПсковский гарнизонный суд вынес приговор капитану войсковой части 74268 за превышение должностных полномочийФото: Евгения ГУСЕВА
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Псковский гарнизонный суд вынес приговор капитану войсковой части 74268 за превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкий вред здоровью. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону, осужденный грубо превысил свои должностные полномочия.

Капитан заподозрил одного из рядовых в употреблении алкоголя и потребовал пройти медицинское освидетельствование. Рядовой отказался, и это привело капитана в ярость. Он приказал одному из младших сержантов запереть непокорного рядового в сушилке для обмундирования. После 6 часов нахождения в сушилке рядовой, изнемогая от жары и изнеможения, выпрыгнул в окно. При приземлении он сломал левую ногу, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

За данное преступление суд вынес капитану приговор – двадцать тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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