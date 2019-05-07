В Пскове за превышение должностных полномочий военнослужащего оштрафовали на 20 тысяч рублей
Псковский гарнизонный суд вынес приговор капитану войсковой части 74268 за превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкий вред здоровью. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону, осужденный грубо превысил свои должностные полномочия.
Капитан заподозрил одного из рядовых в употреблении алкоголя и потребовал пройти медицинское освидетельствование. Рядовой отказался, и это привело капитана в ярость. Он приказал одному из младших сержантов запереть непокорного рядового в сушилке для обмундирования. После 6 часов нахождения в сушилке рядовой, изнемогая от жары и изнеможения, выпрыгнул в окно. При приземлении он сломал левую ногу, что расценивается как тяжкий вред здоровью.
За данное преступление суд вынес капитану приговор – двадцать тысяч рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU