СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-07T18:00:17+03:00

Команда Pro Sport стала самой быстрой в легкоатлетической Эстафете Победы в Пскове. Фото из группы «Школа бега PRO SPORT».

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Женская команда беговой школы Pro Sport стала самой быстрой в своей категории на легкоатлетической Эстафете Победы, которую организовывает газета «Псковская правда». Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», второе место заняли девушки из фитнес клуба «Боди Фитнес», третьими стали представительницы детского сада «Колобок».

«Эстафета Победы», которую проводит газета «Псковская правда» уже в 74-рай проходит 7 мая в Пскове. Это масштабное спортивное событие посвящено Победе в Великой Отечественной войне. Эта традиция соблюдается с победного 1945-го года. По городским улицам пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов. Все участники для более честного соперничества были разделены на несколько категорий, в каждой из которых была определена тройка победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU