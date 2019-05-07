2019-05-07T18:00:17+03:00
Спорт

Команда Pro Sport стала самой быстрой в легкоатлетической Эстафете Победы в Пскове

Эстафета прошла на Октябрьской площади
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Команда Pro Sport стала самой быстрой в легкоатлетической Эстафете Победы в Пскове. Фото из группы «Школа бега PRO SPORT».Команда Pro Sport стала самой быстрой в легкоатлетической Эстафете Победы в Пскове. Фото из группы «Школа бега PRO SPORT».
Изменить размер текста:

Женская команда беговой школы Pro Sport стала самой быстрой в своей категории на легкоатлетической Эстафете Победы, которую организовывает газета «Псковская правда». Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», второе место заняли девушки из фитнес клуба «Боди Фитнес», третьими стали представительницы детского сада «Колобок».

«Эстафета Победы», которую проводит газета «Псковская правда» уже в 74-рай проходит 7 мая в Пскове. Это масштабное спортивное событие посвящено Победе в Великой Отечественной войне. Эта традиция соблюдается с победного 1945-го года. По городским улицам пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов. Все участники для более честного соперничества были разделены на несколько категорий, в каждой из которых была определена тройка победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На развитие малых городов Псковская область получить 162 миллиона рублей
Беговой клуб "Динамика" пришел первым к финишу в корпоративном забеге Эстафеты "Псковской правды"
В Пскове за превышение должностных полномочий военнослужащего оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Пскове семья Диденко победила в семейном забеге легкоатлетической Эстафеты Победы
В Пскове издали пятый том книги "Солдаты Победы"
На строительство двух новых газопроводов в Псковской области выделят 516 миллионов рублей
Псковская область вошла в число регионов-лидеров по развитию инфраструктуры для инвалидов
Ситуация с отоплением в детсадах находится на контроле у властей Псковской области
В Невельском районе у местного жителя изъяли авиационную пушку со снарядами
Будущие новоселы познакомятся с новостройками на Запсковье и Завеличье в Пскове
В Пскове за наезд на пешехода осудили 69-летнего пенсионера
В Псковской области саперы МЧС обезвредили три снаряда и две минометные мины
В Пскове открылась выставка рисунков «Победа глазами детей»
В озеро Ордово Невельского района специалисты заселили 200 тысяч личинок щуки
Сотрудники Росгвардии почтили память павших воинов у мемориала «Жидилов Бор» в Псковском районе
В Псковской области создан Комитет по региональному контролю и надзору
В Псковской области в несколько раз уменьшилось количество случаев пала травы
В Пскове за избиение своего подчиненного осудили военнослужащего
В Пскове в одном из домов капитальный ремонт провели лишь после вмешательства прокуратуры
В Пскове на время репетиции парада Победы 7 мая перекроют площадь Ленина
Малыши до двух с половиной лет смогут принять участие в фестивале "Маленький чемпион" в Пскове
Губернатор Псковской области выразил соболезнования родственникам погибших в Шереметьево во время возгорания самолета
В преддверии Дня Победы в Пскове пройдет буккроссинг «Поделись памятью с потомками»
В Пскове спортсмены установят «Рекорд Победы» по отжиманиям от земли
Восемнадцатилетний пскович пытался украсть коробку шоколада из магазина на улице Коммунальной
«Волонтеры Победы» организуют в Пскове интерактивную площадку «Чтобы помнили…»
Из Сочи в Псков прилетел первый самолет авиакомпании «Азимут»
Жители Гдовского района недовольны свалкой возле поселка Ямм