На развитие малых городов Псковская область получить 162 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 20:36 2019-05-07T20:36:45+03:00

Деньги придут в регион из федерального бюджета по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

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В регион в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» придет 162 млн рублей

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в администрации области, деньги направят на благоустройство малых городов и исторических поселений.

Дотации из госказны распределили по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. С прошлого года его проводит Министерство строительства и ЖКХ РФ. В нем участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. Победители отбора будут официально объявлены 31 мая на торжественном мероприятии в Воронеже.

От Псковского региона на конкурс ушло пять заявок от Порхова, Изборска, Острова и Великих Лук. Южная столица Псковщины участвует сразу в двух номинациях: как малый город с численностью населения до 100 тыс человек и как историческое поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU