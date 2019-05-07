Псковский губернатор высоко оценил труд поисковых отрядов

7 Май 23:44 2019-05-07T23:44:12+03:00

Изменить размер текста: A A

«Благодаря поисковым отрядам уточняются и появляются новые сведения о советских воинах, отдавших свою жизнь во время Великой Отечественной войны. Эту работу нужно обязательно продолжать, именно поэтому мы будем и дальше всесторонне содействовать поисковому движению на Псковской земле», - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Тема поисковых отрядов подняты им 7 мая на личной страничке в инстаграме. Глава региона неоднократно посещал лагеря поисковиков в Псковской области. Один из последних визитов был в лагерь вблизи озера Свибло Себежского района. Там шли ожесточенные бои в 1944 году. Сейчас на месте работают поисковые отряд России, Белоруссии и Казахстана.

«Их труд сложно переоценить», - отметил губернатор и выразил слова благодарности поисковикам «за бережное отношение и любовь к истории родной страны».

ИСТОЧНИК KP.RU