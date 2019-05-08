Псковичи в рамках акции «Ночь музеев» впервые посетят башню Святых ворот и башню Кутекрому

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-08T11:12:59+03:00

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В Пскове в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» посетители Кремля смогут впервые попасть в башню Святых ворот и в башню Кутекрому. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель директора Псковского государственного объединенного музея-заповедника Татьяна Огинская.

- Поскольку два объекта нашего музея, Поганкины палаты и картинная галерея, закрыты на реконструкцию, мы решили обеспечить доступ посетителей к другим, ранее закрытым объектам, - рассказала Татьяна Огинская. – Какие места наиболее интересны псковичам мы смогли узнать из опроса в социальных сетях.

В режиме смотровой площадки на протяжении всей акции будет открыта Власьевская башня. Всего организаторы готовят 6 интерактивных площадок на любой вкус и возраст, групповые экскурсии и лучный тир. В режиме нон-стоп у Приказной палаты выступят творческие коллективы Псковского областного колледжа искусств, оркестр русских народных инструментов, а также сольные артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU